Bombeiros do RN iniciam Curso de Abordagem Técnica a Tentativa de Suicídio

O Corpo de Bombeiros Militar do RN (CBMRN) iniciou nesta segunda-feira (07), na Escola de Governo, em Natal, o Curso de Abordagem Técnica a Tentativa de Suicídio (CATTS). Participam do treinamento operadores de diversas forças da segurança pública do RN como bombeiros militares, policiais militares, policial penal, rodoviário federal, agentes de trânsito, força aérea brasileira e enfermeira do SAMU.

A capacitação segue o protocolo nacional desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMESP) e seguirá até a próxima sexta (11), com aulas teóricas, oficinas de salvamento em altura e simulados de ocorrências.

Segundo o coordenador do curso, tenente-coronel Christiano Couceiro, os participantes serão habilitados a exercer com técnica e proficiência as ações inerentes às ocorrências desta natureza. “Ao término todos estarão aptos a realizar abordagem eficaz e humanizada a uma pessoa que esteja na iminência de cometer suicídio e, ainda, coordenar tais ocorrências, atendendo a legislação vigente”, disse o coordenador.