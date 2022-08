Bombeira Civil baleada durante tiroteio em festa beneficente morre em hospital no RN

A bombeira civil, Daniely Francisca Dantas, morreu no início da noite do domingo (7), no Hospital Tarcísio Maia em Mossoró, vítima de tiros.

A jovem foi baleada durante a madrugada, em uma festa beneficente na Praia de Pernambuquinho, no município de Grossos, na região da Costa Branca Potiguar.

Daniely foi a terceira vítima da ação criminosa. As duas outras foram Luan Melo da Silva, de 25 anos, e Antônio Francielton Peixoto, 32 anos.

O caso

Três seguranças e uma bombeira civil foram baleados na madrugada deste domingo (07), durante uma festa na praia de Pernambuquinho, em Grossos.

Segundo informações, a equipe tentou abordar um indivíduo, que estava armado e reagiu atirando em direção a guarnição.

Luan Melo da Silva, de 25 anos, veio a óbito quando era atendido no Posto de Saúde da comunidade de Pernambuquinho.

Antônio Francielton Peixoto faleceu ao dar entrada no hospital municipal Flaviana Jacinta.

Um outro segurança foi alvejado na perna e socorrido fora de perigo.

Uma bombeira civil foi baleada na cabeça e transferida para o hospital regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Seu estado de saúde é considerado grave.

