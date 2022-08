Bombas de combustíveis da Grande Natal e Mossoró apresentam problemas durante fiscalização

As equipes de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN), verificaram, durante os meses de junho e julho, 2200 instrumentos metrológicos na Grande Natal e em Mossoró.

Foram verificadas 945 bombas de combustíveis, 735 balanças comerciais, 415 taxímetros, entre outros. Desses instrumentos os que apresentaram um maior número de irregularidades foram as bombas de combustíveis com inconsistências em 4,3% dos exames realizados, seguido pelas balanças comerciais com 1,8% de reprovações.

Nos casos em que a irregularidade poderia trazer algum prejuízo ao consumidor, os instrumentos foram retirados de uso até passarem por reparos nas oficinas permissionárias autorizadas pelo Inmetro e o estabelecimento comercial foi autuado e poderá ser multado.

Portal 96FM