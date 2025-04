Bolsonaro tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares, segundo boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira (11) pela esposa dele, Michelle Bolsonaro.

De acordo com o boletim do Hospital Rio Grande, para onde o ex-presidente foi levado em Natal, “o paciente apresentou-se com quadro de distensão abdominal e dor”. Ainda de acordo com a nota, Bolsonaro está com parâmetros vitais estáveis recebendo hidratação e profilaxia antibacteriana.

“Está programada a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico”, diz o texto.

Ainda de acordo com a nota, Bolsonaro está orientado e sem dor após receber medicação. A depender do resultado dos exames, os médicos deverão discutir com a família se ele deverá ser removido para outro centro de saúde.

Em entrevista coletiva após a divulgação do boletim, por volta das 13h, o cirurgião Hélio Barreto e o diretor geral da unidade Luiz Roberto Fonseca, informaram que Bolsonaro teria condições de ser transferido em UTI aérea.

O diretor confirmou que um andar inteiro do hospital foi reservado para o ex-presidente, por segurança. “A prerrogativa do cargo impõe esse tipo de medida sem nenhum prejuízo ao funcionamento do hospital”, disse.

Ainda de acordo com Luiz Roberto Fonseca, Bolsonaro “não tem condições de alta”, mas saiu de uma situação de emergência para uma condição “clínica” e não tem necessidade de cirurgia “no momento”.

“Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal, está em avaliação imagiológica, está sendo feito exame de imagem. Para agora não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. O quadro dele, após as medidas clínicas, a analgesia, passagem de sonda nasogástrica, melhorou a condição clínica dele, o que tira ele da condição de urgência”, afirmou.

“Agora a condição é clínica, manter em dieta zero, observar o comportamento de intestino, hidratar, devolver eletrólitos que são os íons, potássio, cálcio para um bom funcionamento do intestino e observação clínica. Ele não tem sinais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo destrutivo ou um abdômen infeccioso que imponha a necessidade de intervenção cirúrgica no momento”, pontuou.