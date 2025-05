Bolsonaro sobre candidatura em 2026: “Vou até o último segundo”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira 14 que pretende manter sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 2026 “até o último segundo”, apesar de seguir inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tomada em 2023. A punição o impede de disputar eleições por oito anos.

Durante entrevista ao portal UOL, Bolsonaro voltou a questionar sua condenação e incentivou aliados políticos a fazerem o mesmo. “Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, até o Michel Temer entrou nessa questão de unir a direita, é um direito do Michel Temer, ninguém que entrou na política um dia esquece. Eu gostaria que os governadores falassem: ‘O Bolsonaro está inelegível por quê?’. Se eu for condenado, acabou. Até pela minha idade, acabou. Espero que não aconteça”, declarou.

Em 2023, o TSE entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e fez uso indevido dos meios de comunicação ao promover, em julho de 2022, uma reunião com embaixadores em que fez ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro. Mais tarde, Bolsonaro foi novamente declarado inelegível, desta vez por conta dos atos realizados durante o feriado de 7 de setembro de 2022, em plena campanha eleitoral, o que foi classificado pela Corte como abuso de poder político e econômico.

Questionado sobre a possibilidade de abrir mão da disputa em 2026 e apoiar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro evitou uma resposta direta, embora tenha reconhecido que uma eventual condenação na esfera penal pode encerrar seu caminho político.

“O que eu vejo são possíveis outros candidatos numa linha que, são direitos deles, agora temos a liderança do Michel Temer, que trata de unir a direita, sem o Bolsonaro e sem os radicais. Agora, o que o Tarcísio tem dito publicamente: ‘Sou candidato à reeleição. Tenho uma dívida de gratidão com o Bolsonaro’. Eu também tenho uma dívida com o Tarcísio. Ele foi excepcional ministro. Ele não tem essa experiência política, porque muitas vezes você tem que aprender a engolir sapo pela fosseta lacrimal”, afirmou.

Apesar da especulação, o governador paulista tem reafirmado publicamente que seu projeto para 2026 é disputar a reeleição no cargo atual.