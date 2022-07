BOLSONARO: ‘REZO PARA QUE O NOSSO POVO NÃO EXPERIMENTE AS DORES DO COMUNISMO’ 10/07/2022 às 8:00por Daltro Emerenciano(0) deixe seu comentário Bolsonaro participa da 28ª Marcha para Jesus, em Uberlândia — Foto: Guilherme Gonçalves/g1 O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesse sábado (9.jul.2022), durante a Marcha para Jesus, em Uberlândia, Minas Gerais, que reza para que povo brasileiro não experimente as “dores do comunismo“. O chefe do Executivo também reforçou discurso contra o aborto, a legalização das drogas e a ideologia de gênero. “Todos os dias quando levando, eu dobro os meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus para que o nosso povo brasileiro não experimente as dores do comunismo“, disse. Bolsonaro afirmou que há uma guerra do bem contra o mal, e que homens e mulheres “de bem” são “os grandes guerreiros” dessa batalha. Em São Paulo, Bolsonaro participou da Marcha para Jesus paulista. No evento, ele reforçou as bandeiras de costumes. “O Brasil é um país cristão. É um país que defende a vida desde a sua concepção. É um país que quer o respeito as crianças dentro da sala de aula e por isso é contra a ideologia de gênero. É um país que quer uma sociedade sadia é por isso é contra a liberação das drogas. Somos um país que defende a família. Um país onde sua grande maioria é do bem”, disse. Poder360 POLICIAL PENAL É PRESO SUSPEITO DE DOIS HOMICÍDIOS E SEQUESTRO EM NATAL

Marcelo, mototista de aplicativo, ; João Victor, jovem morto dentro de casa e o policial penal Valença, suspeito dos crimes – Foto: Reprodução

O policial penal identificado como Valença, foi preso no início da noite deste sábado (09), na cidade de Recife, capital pernambucana, suspeito de praticar dois assassinatos e manter um homem como refém.

De acordo com as primeiras investigações, o agente teria matado a tiros o motorista por aplicativo identificado como Marcelo Cavalcante de Medeiros, de 27 anos enquanto usava o serviço do motorista. O fato ocorreu na madrugada, na avenida Capitão Mor Gouvêia, no bairro Cidade da Esperança, zona Oeste de Natal.

O suspeito fugiu com o carro da vítima até o bairro Pitimbu onde abandonou o veículo e invadiu uma residência. Ainda segundo as investigações preliminares o policial penal atirou contra duas pessoas que estavam na casa, sendo uma mulher atingida no braço e o filho dela que foi baleado no peito, João Victor Queiroz Munay Dantas morreu enquanto era submetido a uma cirurgia no hospital Walfredo Gurgel. os no abdômem, dentro de casa, na madrugada deste sábado (9). O caso aconteceu no Cidade Satélite, na Zona Sul de Natal. A mãe dele também foi baleada e está internada no Hospital Walfredo Gurgel, após passar por cirurgia.

Com informações do Portal BO.