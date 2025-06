Bolsonaro recebe títulos de cidadania natalense e potiguar em solenidade na Câmara Municipal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, na tarde desta quinta-feira 12, os títulos de Cidadão Natalense e de Cidadão Norte-rio-grandense. A entrega ocorreu em uma sessão solene na Câmara Municipal de Natal, localizada no bairro do Tirol, na Zona Leste da capital potiguar.

A cerimônia, que faz parte da agenda oficial de Bolsonaro no Rio Grande do Norte, contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito de Natal, Paulinho Freire (União), o senador Rogério Marinho (PL), deputados federais, deputados estaduais e vereadores, entre outras personalidades.

O título de Cidadão Natalense foi aprovado na Câmara Municipal por proposição do vereador Subtenente Eliabe (PL). Já o título de Cidadão Norte-rio-grandense foi aprovado na Assembleia Legislativa após iniciativa do deputado estadual Coronel Azevedo (PL).

Aprovação na Câmara Municipal

Na Câmara, a homenagem foi aprovada no dia 20 de maio, por 19 votos a favor e 5 votos contrários. Foi a segunda vez que a Câmara aprovou o título de Cidadão Natalense para Jair Bolsonaro. A primeira vez ocorreu em 10 de abril. A homenagem seria entregue no dia seguinte, mas isso não aconteceu porque o ex-presidente passou mal no interior potiguar e precisou interromper a agenda no Estado – sendo depois submetido a uma cirurgia.

No mesmo dia (11 de abril), o título acabou cancelado por decisão judicial após a vereadora Samanda Alves (PT) apontar ilegalidades na tramitação do projeto. Com a ordem judicial, o projeto foi discutido novamente, sendo aprovado em 20 de maio.