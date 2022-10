Bolsonaro pede que apoiadores mantenham o foco no segundo turno

O candidato à reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro, pediu que seus apoiadores mantenham o foco no segundo turno da campanha. Ele se dirigiu aos seus eleitores pelas redes sociais.

“Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer”, disse o presidente, na tarde desta segunda-feira (3).

Ainda na madrugada, Bolsonaro publicou que os adversários só haviam se preparado para uma corrida de 100 metros, enquanto ele, estava pronto para uma maratona: “Vamos lutar com confiança e com força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus!”.

O presidente declarou que sabia do tamanho da sua responsabilidade e dos desafios que vai enfrentar nas próximas semanas, mas demonstrou otimismo em sair vitorioso.

“Sabemos aonde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós, que iremos perder.”

Bolsonaro também comemorou o aumento em sua votação neste primeiro turno, bem superior ao que havia obtido nas eleições de 2018. “Contra tudo e contra todos, tivemos no 1° turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018. Foram quase 2 milhões de votos a mais! Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento.”

Agência Brasil