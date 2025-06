Bolsonaro pede desculpas a Moraes em interrogatório no STF sobre tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira 10. “Me desculpe, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta”, afirmou o ex-presidente.

Bolsonaro é investigado por supostamente liderar um plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele teria formulado e editado uma minuta que previa a decretação de estado de exceção no país.

A PGR também aponta que Bolsonaro tinha conhecimento do plano batizado de “Punhal Verde Amarelo”, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do próprio ministro Alexandre de Moraes.

O depoimento ocorreu no segundo dia de interrogatórios no STF com os réus do chamado “núcleo crucial” da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições. Ao todo, oito pessoas serão ouvidas nesta etapa.