Bolsonaro pede a Moraes liberação para ir a hospital realizar procedimento na pele

Ex-presidente, que está em prisão domiciliar, pediu autorização para poder ser submetido a procedimento de remoção de lesões no próximo domingo (14) em hospital de Brasília.

Por Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

08/09/2025 12h52 Atualizado há uma hora

Bolsonaro está em prisão domiciliar, em Brasília. — Foto: Luis Nova/AP

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (8), ao ministro Alexandre de Moraes, autorização para que o ex-presidente vá a um hospital particular de Brasília (DF) para realizar um procedimento médico no próximo domingo (14).

🏥De acordo com relatório da equipe que acompanha a saúde do ex-presidente, Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, deve passar por um procedimento na pele para remoção de algumas lesões.

“JAIR MESSIAS BOLSONARO, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025, conforme relatório médico anexo”, diz o pedido enviado a Moraes.

O procedimento está previsto para ocorrer no Hospital DF Star no próximo domingo, sem a necessidade de internação. A alta deve ser concedida no mesmo dia.

Prisão domiciliar

Bolsonaro está preso preventivamente em casa desde o dia 4 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão domiciliar foi decretada depois que, segundo Moraes, o ex-presidente descumpriu ordens judiciais.

O magistrado considerou que houve violação de restrições cautelares fixadas em julho deste ano. Entre as restrições impostas, está a de proibição do uso de redes sociais.

A defesa de Bolsonaro nega qualquer descumprimento de medidas judiciais e já pediu ao ministro que reconsidere a determinação da prisão domiciliar, alegando que o ex-presidente tem colaborado com as investigações e comparecido a todos os atos processuais

A defesa de Bolsonaro pediu a liberação para a realização do procedimento médico no começo de uma semana que será decisiva para o futuro do ex-presidente.

Nesta terça (9), a Primeira Turma do STF retomará o julgamento do ex-presidente e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

O julgamento será reiniciado com o voto de Moraes, relator do processo penal contra o ex-presidente.

A expectativa é de que o julgamento seja concluído até a próxima sexta-feira (12).