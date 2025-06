Bolsonaro passal mal, deixa evento às pressas e cancela compromissos em Goiás

Na manhã desta sexta-feira 20, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e precisou cancelar agenda em Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Bolsonaro participaria de um evento com o prefeito Márcio Corrêa, onde receberia um Diploma de Honra ao Mérito às 10h30, no Teatro São Francisco. Segundo a assessoria, ele está a caminho de Brasília.

O ex-presidente estava em Goiânia para participar de algumas agendas políticas. De acordo com a assessoria de Jair Bolsonaro, ele estava indisposto desde ontem, mas ainda participou de algumas agendas nesta sexta, conforme o portal g1.

Em visita ao Frigorífico Goiás, o ex-presidente recebeu o carinho de apoiadores pelas ruas. Ainda nesta manhã, ele participou também de um café da manhã em um hotel. Em uma publicação em seu perfil oficial, ele compartilhou um vídeo recebendo orações de apoiadores.

Agenda em Goiás

Nesta quinta-feira 19, o ex-presidente participou da Agrovem 2025, feira de agronegócio que um dos maiores eventos no ramo. Nas redes sociais, a feira compartilhou diversos registros do ex-presidente que recebeu o certificado de Primeiro Comendador da Feira Agrovem Goiânia 2025.

Na companhia do senador Wilder Morais (PL), o presidente desfilou em cima de um carro que circulava no meio da feira, que esperava receber pelo menos 30 mil visitantes por dia, segundo a assessoria do evento. Com ele, também estavam o deputado federal Gustavo Gayer (PL) e Fred Rodrigues (PL).

O ex-presidente participou ainda de uma visita ao Ministério Fama, na Assembleia de Deus, onde também discursou para os fiéis e recebeu uma oração da igreja. Mais tarde, Bolsonaro foi até a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, que recebeu o Título de Cidadão Aparecidense. No evento, estavam presentes outros políticos, lideranças e apoiadores do ex-presidente.