Bolsonaro participa de ato por anistia em Brasília após alta hospitalar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quarta-feira 7 de uma manifestação em Brasília que pede anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O evento, denominado “Caminhada Pacífica pela Anistia Humanitária”, teve início na Torre de TV e seguiu em direção à Esplanada dos Ministérios.

Bolsonaro, que recebeu alta hospitalar no último domingo 4 após 22 dias internado devido a uma cirurgia abdominal, contrariou orientações médicas ao comparecer ao ato. Em entrevista ao Poder360, ele afirmou: “Estou em casa, a minha situação ainda é muito complicada. Fica complicadíssimo comparecer a um evento desses, onde não sei quantas pessoas terão. Um abraço mal dado ou um empurrão complica meu lado. A chance de eu ir é próxima de zero”.

Apesar disso, Bolsonaro chegou ao local do evento de carro e subiu no trio elétrico ao lado do pastor Silas Malafaia, organizador da manifestação. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também estiveram presentes.

Durante o ato, Bolsonaro declarou: “O nosso mote, o nosso objetivo, é uma caminhada pacífica em prol da anistia humanitária, que teve a urgência apoiada pela maioria dos deputados. Esse é o nosso tema, que a anistia é um tema de competência do Congresso Nacional”.

A manifestação contou com a presença de parlamentares da oposição e apoiadores do ex-presidente. O público presente foi menor do que o esperado, e aliados de Bolsonaro afirmaram que o objetivo era manter o tema da anistia em evidência, independentemente do número de participantes.

Durante o evento, foram vendidas camisetas verdes com a frase “Faz o Elon”, em referência ao empresário Elon Musk, como uma ironia ao slogan “Faz o L”, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A manifestação ocorre em meio a debates no Congresso Nacional sobre projetos de lei que visam conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Um dos projetos, apoiado por aliados de Bolsonaro, poderia beneficiá-lo diretamente, já que ele enfrenta processos judiciais e está inelegível até 2030.