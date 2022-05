Bolsonaro manda DiCaprio ficar de boca fechada após campanha de incentivo ao voto jovem

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira (3), que é bom o ator Leonardo DiCaprio “ficar de boca fechada”. A fala se deu em resposta a postagens do ator e ativista norte-americano nas redes sociais.

Bolsonaro discursava a apoiadores sobre preservação ambiental, cujas políticas brasileiras são criticadas pelo ator.

Na segunda-feira, 2, DiCaprio usou seu Twitter para incentivar os jovens brasileiros a tirar o título de eleitor e votar nas eleições de outubro.

O prazo para tirar ou regularizar o documento termina nesta quarta-feira, 4.

DiCaprio também fez post na quinta-feira, 28, que foi respondido pelo presidente.

“O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para as mudanças climáticas. O que acontece lá é importante para todos nós e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar a mudança para um planeta saudável.”

Bolsonaro respondeu a mensagem ironizando o apoio do ator.

“Obrigado pelo apoio, Leo. É realmente importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições. Nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania sobre a Amazônia ou obedecer aos trapaceiros que servem a interesses especiais estrangeiros.”

O ator americano já havia feito publicações contra o presidente. Em 2020, ele postou um vídeo sobre povos indígenas do Brasil e questionou: “De que lado você está: Amazônia ou Bolsonaro?”.

“Adolescente”

O presidente também usou o Twitter para chamar a cantora Anitta de adolescente, depois de ela dizer que conversou por horas com o astro de Hollywood no Met Gala, e que Di Caprio sabe mais sobre a importância da Amazônia do que Bolsonaro.

Voto jovem

Em março, Anitta fez campanha incentivando os jovens a tirarem o título de eleitor. Vários famosos aderiram, entre eles o ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk.

Por: Redação do Migalhas