Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

O Metrópoles diz que Jair Bolsonaro deu aval para Tarcísio de Freitas disputar a eleição presidencial de 2026 com seu apoio. “O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada”, escreve a colunista Andreza Matais.

Em contato com este site, porém, o governador de São Paulo negou qualquer acordo. Dias atrás, Tarcísio declarou publicamente que disputará a reeleição e que sua decisão é irrevogável. Especulações em torno de uma candidatura presidencial parecem buscar o desgaste do próprio Tarcísio junto ao bolsonarismo e ao eleitorado paulista.

Faz pouco sentido também que o ex-presidente procure costurar apoio da Federação União Progressista a Tarcísio, antes de combinar o jogo com o próprio governador e seu partido, o Republicanos. Além disso, a citada federação tem como pré-candidato ao Planalto o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Caciques das legendas citadas disseram a este site desconhecer qualquer articulação por Tarcísio. Outro personagem-chave de qualquer articulação ao Planalto em 2026 é Gilberto Kassab, braço-direito do governador paulista que, dois dias atrás, reuniu a cúpula do PSD em seu apartamento para endossar a pré-candidatura de Ratinho Jr.

A informação do Metrópoles também foi desmentida por Flávio Bolsonaro: “Acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria ao lado, obviamente, é mentirosa. Aviso aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente e não precisa ficar provando nada a ninguém toda hora, em especial sobre sua lealdade a Bolsonaro.”

Carlos Bolsonaro também se manifestou a respeito no X: “Eu estava com ele (Bolsonaro) hoje não ouvi nada disso! Enfim…” O deputado Rodrigo Valadares também esteve com o ex-presidente e escreveu que “em momento nenhum ele falou algo do tipo”.