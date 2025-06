Bolsonaro encerra agenda no RN e reforça Rogério Marinho como pré-candidato ao governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro encerrou neste sábado 14 sua visita ao Rio Grande do Norte, como parte do Projeto Rota 22, com um seminário realizado em Mossoró, na região Oeste do estado. O evento reuniu lideranças políticas locais e marcou o fim da sua agenda na região.

Durante o encontro, Bolsonaro destacou medidas adotadas durante seu governo, como a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e a reestruturação de estatais. Ele também comparou sua gestão com os governos do PT. “Mostramos a que viemos. Foram quatro anos que podem ser comparados aos 14 anos anteriores do PT, e também aos dois anos e meio do governo atual. Na minha gestão, havia teto de gastos. Agora, não há mais”, afirmou.

Na ocasião, Bolsonaro reforçou seu apoio ao senador Rogério Marinho como pré-candidato ao Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026. “Rogério foi um gigante no Ministério do Desenvolvimento Regional. Mostrou a que veio e teve seu trabalho reconhecido, tanto que foi eleito senador”, declarou.

Rogério Marinho também discursou e ressaltou os investimentos feitos no estado durante o governo Bolsonaro. “O Rio Grande do Norte recebeu o maior volume de recursos da sua história, quase R$ 14 bilhões, graças à atuação deste presidente”, disse. Ele ainda destacou a política de descentralização administrativa: “Mais Brasil, menos Brasília. Isso foi uma realidade”, concluiu.

O evento integrou a agenda do Projeto Rota 22, promovido pelo PL nacional em parceria com o Instituto Álvaro Valle, com foco em debates sobre desenvolvimento regional e articulação da base partidária.