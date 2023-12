Bolsonaro é recebido por apoiadores e políticos no RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira, 30, para cumprir agenda na região metropolitana de Natal até o sábado, 02.

O ex-presidente foi recebido pelo senador Rogério Marinho (PL), pelo deputado federal General Girão (PL) e outros políticos.

Bolsonaro participou de sessão solene na Assembleia Legislativa, em homenagem ao Dia do Motoqueiro, proposta pelo deputado estadual Coronel Azevedo (PL). Na ocasião, foram homenageados moto clubes, a Rocam, o Esquadrão Águia da PMRN, a PRF, o Pelotão de Polícia do Exército da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e equipes da STTU.

O segundo dia de visita terá Bolsonaro no lançamento da Plataforma de Educação à Distância de Formação Política do PL, no Hotel Holliday Inn, em Lagoa Nova, na sexta-feira 01.

No sábado 02, último dia em Natal, ele participa da abertura do Encontro das Mulheres do PL, presidido por Michele Bolsonaro, e visita a feira de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz.

A última visita de Bolsonaro a Natal foi em 14 de setembro de 2022, durante a campanha presidencial.