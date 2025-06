Bolsonaro é ex-presidente que mais custa aos cofres públicos

Bolsonaro custou R$ 649 mil só em diárias nos EUA

Desde 2023, Bolsonaro custou R$ 1,8 milhão em salários e R$ 1,1 milhão em passagens nacionais, despesas referentes a seus assessores. Além disso, foram desembolsados R$ 649 mil em diárias dele no exterior em 2023, quando ele passou três meses nos Estados Unidos após deixar a Presidência. Bolsonaro saiu do Brasil ainda no fim de seu mandato e não passou a faixa presidencial para Lula em 1º de janeiro de 2023.

Detalhes dos custos de ex-presidentes ao erário de 2021 a 2025

Os dados do Palácio do Planalto contemplam gastos de 2021 a 2025, até este mês, que somam R$ 35,5 milhões, a uma média anual de R$ 7,9 milhões. Nesses quatro anos e meio, Lula e Bolsonaro foram ex-presidentes por menos tempo do que os colegas.

A Coluna do Estadão fez as contas considerando o período de cada um. Bolsonaro não teve esses gastos em 2021 e 2022 porque ainda era presidente. O mesmo aconteceu com Lula a partir de 2023.

Entre 2021 e 2025, o ano com maior despesas com a equipe de ex-presidentes foi 2024, com R$ 9,4 milhões. Em 2023, o gasto foi de R$ 8,8 milhões. Até este mês, na metade de 2025, o custo foi de R$ 3,6 milhões, em um ritmo menor de gastos.