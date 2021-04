Bolsonaro dá posse a seis novos ministros

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu posse a seis novos ministros nesta terça-feira (6). As cerimônias de apresentação foram realizadas de forma reservada no Palácio do Planalto. Na última semana, foram feitas trocas nos comandos da Casa Civil e na Secretaria de Governo.

A Casa Civil terá à frente o general Luiz Eduardo Ramos, que substitui o também general Walter Braga Netto. Até então, Ramos ocupava a Secretaria de Governo. Ele foi substituído pela deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), que faz parte da base de apoio do governo no Congresso.

Walter Braga Netto passou a comandar o Ministério da Defesa. Durante seu discurso de posse, afirmou que é uma honra ocupar o novo cargo e que a Defesa dará continuidade à missão de realizar ações para o combate à pandemia.

Por meio de nota, a nova Secretaria de Governo, Flávia Arruda disse que se sente honrada em assumir essa responsabilidade e que vai buscar “pontos de convergências que permitam avançar nas soluções para o país”.

Na Advocacia Geral da União (AGU), o comando volta a ser de André Mendonça. Ele assumiu o posto no lugar de José Levi, que também anunciou sua saída na última semana.

Já Anderson Torres assume o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, enquanto o diplomata Carlos Alberto França, que era assessor especial de Bolsonaro, é o novo ministro das Relações Exteriores.

Fonte: Brasil 61