Bolsonaro cumprirá agenda em Jucurutu e Pau dos Ferros na próxima semana

Cumprindo agenda nesta quarta-feira (16) em Mossoró, o Ministro das Comunicações Fábio Faria (PSD) anunciou uma série de visitas do Presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) ao Estado na próxima quinta-feira (24).

Segundo o Ministro, Bolsonaro desembarcará em Mossoró e seguirá para o município de Jucurutu, onde acompanhará as obras da barragem de Oiticica, além de Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar, onde assinará a ordem de serviços do ramal Apodi-Mossoró da transposição do rio São Francisco. Ainda não há previsão de cumprimento de agenda específica em Mossoró.