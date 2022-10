Bolsonaro cumpre agenda de campanha e participa de missa de Nossa Senhora em Aparecida

Pela manhã, Bolsonaro cumpriu agenda em Belo Horizonte, onde participou da inauguração de uma igreja evangélica neopentecostal.

Após a missa, por volta das 16h, Bolsonaro e Tarcisio foram de carro até a “Tenda dos Peregrinos”, espaço de acolhimento aos romeiros montado atrás do santuário. O presidente tirou fotos com romeiros e deixou o local sem dar entrevista.

Bolsonaro era esperado por apoiadores para um “rosário pelo Brasil” em outro ponto de Aparecida, próximo à Basílica Velha. O presidente, no entanto, não apareceu e deixou a cidade por volta das 16h30.

Sobre o voto, o religioso afirmou: “Cidadania que vamos vivendo também votando. É necessário exercer esse direito e poder do povo.”

Dom Orlando Brandes também disse que está “faltando pão” e que isto é o que o Brasil precisa hoje, juntamente com paz e fraternidade.

“Escutar Deus, mas escutar também o clamor do povo. Porque ela escutou muito bem no Evangelho. Eles não têm mais vinho. No nosso caso, faltando pão, faltando paz, faltando fraternidade. Esses são os vinhos que todos nós precisamos nos dias de hoje.”