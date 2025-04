Bolsonaro completa uma semana internado; veja como tem sido a recuperação

CNN Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou pela sexta cirurgia no intestino no último domingo (13). Dessa vez, o procedimento foi no Hospital DF Star. A internação ocorreu depois de ele sentir fortes dores enquanto cumpria agenda no interior do Rio Grande do Norte, no dia anterior (12). Uma semana após ser operado, Bolsonaro segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sem previsão de alta, segundo boletim médico divulgado na tarde desse sábado (19).

A operação, considerada de alta complexidade, durou cerca de 12 horas e foi feita para resolver um bloqueio no intestino causado por aderências — tecidos que se formam entre órgãos após cirurgias.

Bolsonaro já havia passado por cinco operações desde que levou uma facada durante a campanha de 2018, e as complicações atuais têm origem nesse episódio.

Recuperação

Desde a internação, a equipe médica avalia que a recuperação tem sido dentro do esperado. Nos primeiros dias, Bolsonaro permaneceu sob observação na UTI, com alimentação restrita e acompanhamento constante. Ele está sendo alimentado por via venosa e, até esse sábado (19), ainda não havia retomado a alimentação oral.

Na terça-feira (15), o hospital informou que ele apresentou melhora no quadro geral e que os exames mostraram funcionamento regular do intestino, o que é um sinal positivo.

Na quarta (16), Bolsonaro começou a caminhar pelos corredores da unidade de saúde, com ajuda de profissionais. Segundo os médicos, esse tipo de movimentação é importante para evitar novas complicações.

Cuidados

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o ex-presidente apareceu andando com passos lentos, acompanhado da esposa Michelle Bolsonaro. Em outro momento, agradeceu o apoio que tem recebido e afirmou estar otimista com a recuperação.

Na quinta (17), a equipe médica retirou parte dos curativos e avaliou que a cicatrização está ocorrendo normalmente. Bolsonaro permanece sem febre e sem sinais de infecção, o que indica que o corpo está reagindo bem à cirurgia.

Na sexta (18), os médicos informaram que o ex-presidente estava em “boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências”. Ele também fez tomografias de controle, que não mostraram complicações ou intercorrências.

Previsão de alta

Apesar da melhora gradual, os médicos não definiram uma data para alta hospitalar. A previsão é que ele siga internado pelo menos até o início da próxima semana.

A equipe também deve aguardar que o sistema digestivo volte a funcionar plenamente antes de liberar a alimentação por via oral.

Essa foi a sexta cirurgia relacionada às complicações da facada de 2018. Os médicos já haviam alertado anteriormente que, por conta das várias intervenções anteriores, o abdômen de Bolsonaro se tornou uma área sensível, com risco maior de problemas como obstruções, infecções e formação de novas aderências.

Nos bastidores, aliados do ex-presidente dizem que ele está mais reservado, mas acompanha o noticiário e mantém conversas com assessores por telefone. A recuperação, no entanto, ainda exige cuidados e limitações de movimento.

Apoiadores

Desde que chegou ao hospital, localizado na Asa Sul, área nobre de Brasília, apoiadores do ex-presidente tem se reunido na porta do centro médico. Cerca de 15 pessoas se revezam no local cantando e fazendo orações em favor de Bolsonaro. Alguns ficam até tarde da noite no local, inclusive na Páscoa. Os apoiadores também estenderam bandeiras do Brasil e de Israel no jardim em frente à unidade hospitalar.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem acompanhado o ex-presidente ao longo dos últimos dias. Ela restringiu visitas de aliados políticos para evitar que Bolsonaro se esforce e prejudique a recuperação.