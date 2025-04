Bolsonaro chega ao RN nesta quinta-feira 10 parar cumprir agenda; confira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizará uma série de compromissos no Rio Grande do Norte entre os dias 10 e 12 de abril, como parte do movimento “Rota 22 PL RN”, organizado por membros do Partido Liberal no estado.

Bolsonaro chegará à capital potiguar na quinta-feira, 10 de abril, às 22h45, em voo comercial da Gol, e passará a noite em Natal.

Sexta-feira, 11 de abril

7h00: Saída do hotel em Natal e encontro com apoiadores na Avenida Engenheiro Roberto Freire, em frente ao CCAB Sul. Em seguida, deslocamento em comboio pelo interior do estado.

Tangará: Parada em ponto de venda do tradicional pastel.

Acari: Visita à Cidade da Moda, empreendimento financiado com recursos do governo federal durante a gestão de Bolsonaro, composto por 10 galpões e um centro de eventos.

Jucurutu: Visita à Barragem de Oiticica, uma das principais obras hídricas do estado.

18h00: Participação no Seminário Rota 22 PL RN, na sede da AABB de Pau dos Ferros.

Após o evento: Deslocamento para Tenente Ananias, onde participará de um jantar na residência do deputado estadual Dr. Kerginaldo (PL).

Sábado, 12 de abril

Major Sales: Visita ao Túnel Major Sales, parte do Ramal do Apodi, que integra o Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Previsão do Tempo

Durante sua estadia no Rio Grande do Norte, a previsão é de pancadas rápidas de chuva, com temperaturas variando entre 25°C e 32°C.

A visita do ex-presidente tem como objetivo fortalecer o Partido Liberal na região e estreitar os laços com apoiadores e lideranças locais.