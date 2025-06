Bolsonaro chega ao RN e é recebido por apoiadores no Aeroporto de Natal

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, por volta das 11h30 desta quinta-feira 12, e foi recepcionado por apoiadores e lideranças do Partido Liberal (PL) do Rio Grande do Norte. A visita ocorre dois meses após a última viagem ao estado ter sido interrompida por questões de saúde.

No local, Bolsonaro foi recebido com aplausos, bandeiras do Brasil e gritos de apoio. Entre os presentes, estavam o senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL e pré-candidato ao governo do RN, além de deputados e prefeitos da legenda.

“A presença de Bolsonaro no RN fortalece a nossa caminhada e reforça o compromisso do PL com as pautas que ele representa. É um dia histórico para nós”, afirmou Marinho.

Após a recepção, Bolsonaro seguiu para uma série de compromissos em Natal. A agenda incluiu um almoço com influenciadores digitais, a entrega dos títulos de cidadão natalense e norte-rio-grandense na Câmara Municipal de Natal, e uma visita à obra de engorda da praia de Ponta Negra.

A passagem do ex-presidente pelo estado integra o Projeto Rota 22, promovido pelo PL nacional em parceria com o Instituto Álvaro Valle. A iniciativa percorre diferentes regiões do país com ações voltadas ao desenvolvimento regional e à ampliação da atuação partidária.