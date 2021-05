Bolsonaro causa aglomeração e defende “voto auditável”

O presidente Jair Bolsonaro realizou um passeio de moto, com centenas de motociclistas, na manhã deste domingo (09), em Brasília. Sem máscara e desrespeitando o distanciamento social, Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com os apoiadores ao retornar ao Palácio da Alvorada.

Em seu rápido discurso, afirmou que o passeio não foi um ato político, mas um gesto de “amor à Pátria” e defendeu a aprovação do chamado “voto auditável”. Ele ainda pontuou que tendo convite, a manifestação pode ser feita em outros estados. “Esse passeio hoje aqui, com toda certeza, havendo convite, iremos para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É uma demonstração não política, uma demonstração de amor à Pátria, demonstração de todos aqueles que querem paz, tranquilidade e liberdade acima de tudo.”

O passeio durou cerca de uma hora e meia pelas ruas da capital e o número de participantes superou as expectativas do presidente. Na ocasião, Jair Bolsonaro, como chefe supremo das Forças Armadas, destacou que “jamais” usaria o Exército para manter as pessoas dentro de casa e voltou a comentar sobre o “voto auditável”, que determina a impressão de células em papel na votação e apuração das eleições, plebiscitos e referendos. Ainda convidou todos os motociclistas a participarem no próximo dia 15, de um grande encontro de produtores rurais em Brasília.