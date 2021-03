Bolsonaro anuncia Marcelo Queiroga como substituto de Pazuello no Ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acaba de anunciar a substituição do general Eduardo Pazuello pelo cardiologista Marcelo Queiroga no comando do Ministério da Saúde. Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi convidado após a médica e professora a Ludhmila Hajjar recusar o convite, por divergências com a política de enfrentamento da Covid-19 do bolsonarismo.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Queiroga demonstrou interesse no posto ao afirmar que o presidente conhece o seu trabalho, mas que aguardaria a saída de Pazuello, pois “um médico não assume o plantão de outro”.

Ainda de acordo com o quarto ministro da Saúde do atual governo, “O cargo é do presidente da República, existe essa possibilidade desde que eu entrei. Eu poderia ficar a curto, médio e longo prazo. Estamos a médio prazo. O presidente está pensando em substituição, avaliando nome, conversei com ele e Ludhmila e claro que estou à disposição de ajudar a todos que vierem aqui”.

As primeiras notícias davam conta de que o general entregou o cargo, mas Pazuello negou, afirmando que, na verdade, o desejo de mudança partia do próprio Jair Bolsonaro. Mesmo assim, participou de todos os diálogos com os prováveis substitutos.