Bolsonaro afirma que eventual prisão seria “o fim” de sua vida e nega tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que uma eventual prisão representaria “o fim” da vida dele e classificou a possibilidade como injusta. Ele afirmou ter discutido dispositivos constitucionais com aliados, mas disse que as conversas “não saíram do âmbito de palavras”.

“É o fim da minha vida, estou com 70 anos. Completamente injusta uma possível prisão. Cadê meu crime? Onde eu quebrei alguma coisa? Onde eu tentei dar um golpe? Cadê a prova de um possível golpe? A não ser discutir dispositivos constitucionais que não saíram do âmbito de palavras”, afirmou Bolsonaro ao jornal Folha de S.Paulo.

Na quarta-feira 26, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réu o ex-presidente e outros sete investigados no caso da tentativa de golpe de Estado durante e após as eleições de 2022. A decisão foi unânime entre os ministros.

Sobre o julgamento, Bolsonaro disse que não se surpreendeu com o andamento do processo. “Não foi surpresa o acatamento da denúncia. Agora é o momento que o Ministério Público vai buscar provas do que foi feito”, declarou.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) atribui cinco crimes ao ex-presidente, relacionados a um suposto plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Com a aceitação da denúncia pelo STF, será instaurada formalmente uma ação penal, com a realização de audiências e oitiva de testemunhas de acusação e defesa.

Bolsonaro descartou deixar o Brasil ou pedir asilo político nos Estados Unidos. Questionado sobre essa possibilidade, respondeu: “zero”.