Bolsas de extensão terão aumento de 75% a partir de janeiro

As bolsas de extensão da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern) terão reajuste de 75% a partir de janeiro de 2024. A minuta de resolução que garante o realinhamento do repasse das bolsas para os estudantes foi aprovada na semana passada pelo Conselho Diretor.

As bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex) passarão de R$ 400 para R$ 700, a partir do próximo ano. No total, são 157 bolsas de extensão, que são divididos em alguns editas. “Um desses editais será voltado exclusivamente para ações extensionistas de arte e cultura”, informa o pró-reitor de Extensão, Esdras Marchezan.

Ele destaca que o reajuste no valor das bolsas representa um aumento exponencial no investimento da extensão universitária na Uern. Isso reflete na melhoria significativa das ações extensionistas desenvolvidas pela Instituição, ao mesmo tempo em que beneficia os estudantes contemplados com as bolsas.

A extensão universitária é o elo que une Universidade e sociedade. É por meio dos projetos de extensão que a Uern chega junto às comunidades, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade social, com ações de esporte, saúde, cultura e arte.

Para a reitora Cicília Maia, o reajuste das bolsas representa uma valorização dos estudantes. “O aumento do valor das bolsas de estágio é uma pauta muito importante para a Universidade. A gente precisa se preocupar em garantir o ingresso e permanência na Universidade, e a inserção no mercado de trabalho. E temos trabalhado nestes três pilares”, destacou a reitora.

PESQUISA

As bolsas de pesquisas já tiveram seus valores reajustadas neste ano. O realinhamento das bolsas de pesquisa para R$ 700 seguiu o cronograma estabelecido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)