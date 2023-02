Bolsa Família e Auxílio Gás: veja calendário e quem recebe nesta quarta

Fonte: UOL/SP

O Bolsa Família e o Auxílio Gás de fevereiro vão ser pagos nesta quarta-feira (22) para quem tem NIS final 6.

NIS de final 1: 13 de fevereiro (já pago)

NIS de final 2: 14 de fevereiro (já pago)

NIS de final 3: 15 de fevereiro (já pago)

NIS de final 4: 16 de fevereiro (já pago)

NIS de final 5: 17 de fevereiro (já pago)

NIS de final 6: 22 de fevereiro

NIS de final 7: 23 de fevereiro

NIS de final 8: 24 de fevereiro

NIS de final 9: 27 de fevereiro

NIS de final 0: 28 de fevereiro

Quem recebe o Bolsa Família

O governo vai pagar o benefício a 21,8 milhões de famílias. O número de beneficiários do Bolsa Família deve diminuir em 2023 após o governo finalizar o pente-fino —a previsão é de corte de 1,5 milhão de benefícios irregulares. O valor médio do Bolsa Família deste mês é de R$ 606,91. Os beneficiários têm até 120 dias para fazer o saque.

Quem tem direito ao Auxílio Gás

Famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 651 em 2023). Famílias que tenham na sua composição pessoas que morem na mesma casa e recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada), inscritas ou não no CadÚnico.

O valor será de R$ 112 em fevereiro, e 5,95 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás. Para as famílias inscritas no CadÚnico, o pagamento do Auxílio Gás é feito ao responsável familiar, preferencialmente à mulher, que deve ser indicada no cadastro. Para quem recebe BCP, o pagamento será feito ao titular do benefício ou ao seu responsável legal.

A situação do benefício pode ser consultada pelos aplicativos Auxílio Brasil (para Android ou iOS) ou Caixa Tem (para Android ou iOS) ou pelo telefone 111. Em caso de dúvida, os beneficiários também podem entrar em contato pelo número 121.

Como sacar os benefícios