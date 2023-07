Boletim Epidemiológico aponta diminuição dos casos de dengue no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (SUVIGE), publicou o Boletim Epidemiológico com dados sobre a ocorrência das arboviroses no Rio Grande do Norte. O documento traz dados da dengue, chikungunya e zyka do início do ano até 1º de julho de 2023.

A responsável técnica pelo Programa Estadual de Controle da Dengue, Sílvia Dinara, explica que as arboviroses são doenças endêmicas, com maior ocorrência no período entre novembro e maio, mas que apresentam casos ao longo de todo o ano. Porém, este ano o estado apresentou uma diminuição considerável de casos notificados em relação ao ano passado, que foi considerado um ano epidêmico “Embora haja surtos em alguns municípios, não é um ano comparável a 2022, quando foi observado um aumento das notificações em quase todos os municípios do estado”, afirma.

Em 2023 foram notificados 8.118 casos de dengue, sendo 1.304 confirmados, número bem abaixo dos mais de 8 mil casos confirmados em 2022. No RN foi identificada a circulação dos sorotipos 1 e 2 da dengue, sendo o 2 considerado o viria mais agressivo em relação aos outros, ocasionando uma evolução mais rápida para as formas mais grave da dengue. “Por isso reforçamos a necessidade de cuidados diários para a prevenção, além da importância da notificação por parte dos profissionais de saúde e ressaltarmos a importância da observação quanto aos sintomas como febre e dor de cabeça a se se procurarem os serviços de saúde”, alerta Sílvia Dinara.

Até 1º de julho de 2023 o estado teve 2.658 casos notificados e 365 confirmados para chykungunya, além de 952 casos notificados e 102 confirmados para zyka. O Boletim Epidemiológico está disponível no site da Sesap, na aba Serviços.