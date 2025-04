Boletim de balneabilidade: 4 trechos do litoral da Grande Natal estão impróprios para banho

Quatro trechos da Grande Natal foram considerados impróprios para banho para este fim de semana de feriadão de Semana Santa e Dia de Tiradentes, segundo o último boletim de balneabilidade do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), divulgado neste sábado (19).

Os trechos são:

Foz do Rio Pirangi, em Nísia Floresta

Rio Pirangi (Ponte Nova), em Parnamirim

Rio Pirangi-Pium (Balneário Pium), em Parnamirim

Areia Preta (Escadaria de Mãe Luiza), em Natal

O Idema analisou 33 pontos de banho na Grande Natal, entre praias, rios, foz e lagoas. Os trechos analisados ficam em Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e Extremoz.

Como é feita a análise?

➡️ Segundo o Idema, para ser feita a avaliação é analisada a quantidade de coliformes termotolerantes – também chamados de fecais – encontrada nas águas. A classificação segue normas estabelecidas no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O estudo, que faz parte do Programa Azul, é uma parceria entre o Idema, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN).