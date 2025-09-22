Bola de Ouro 2025: veja tudo que precisa saber

A Bola de Ouro 2025 já tem data marcada. A 69ª edição da cerimônia organizada pela revista francesa France Football será realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, e vai consagrar os principais nomes da temporada no futebol mundial.

Assim como em outros anos, a lista de indicados reúne craques de diferentes ligas e seleções, incluindo atletas brasileiros entre os concorrentes.

Qual período será avaliado?

O prêmio considera o desempenho entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025.

No masculino, a análise vai até a final do Mundial de Clubes (13 de julho).

No feminino, a referência é a decisão da Copa América (2 de agosto).

Categorias em disputa

Além da Bola de Ouro para melhor jogador e melhor jogadora, outras distinções serão entregues:

Troféu Yashin – melhor goleiro e melhor goleira da temporada

Troféu Kopa – melhor jogador e jogadora sub-21

Troféu Gerd Müller – artilheiro do ano

Troféu Cruyff – melhor treinador de futebol masculino e feminino

Time do ano – seleções ideais no masculino e no feminino

Prêmio Sócrates – reconhecimento a atletas engajados em causas sociais

Nesta edição, a novidade é a inclusão das categorias de melhor jogadora jovem e melhor goleira também no futebol feminino.

Principais indicados

Entre os homens, nomes como de Lamine Yamal, Dembélé, Raphinha, Vitinha e Salah estão na disputa. No feminino, aparecem Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Marta e Amanda Gutierres, além de outras estrelas do futebol europeu e mundial.

O Brasil também tem representante entre os treinadores: Arthur Elias, comandante da seleção feminina, concorre ao Troféu Cruyff.

Estêvão, revelado pelo Palmeiras, está na disputa pelo Troféu Kopa. Alisson, do Liverpool, busca o prêmio Yashin. O Botafogo, por conta da campanha do título da Libertadores, concorre a clube do ano.

Como é feita a votação?

A escolha segue o mesmo formato desde a criação da premiação em 1956:

A France Football divulga uma pré-lista de indicados

Jornalistas de 100 países, definidos pelo ranking da Fifa, enviam seus votos

Cada um elabora um top-5 em cada categoria

A soma das notas determina os vencedores

Últimos vencedores

Na edição de 2024, o espanhol Rodri ficou com a Bola de Ouro masculina, enquanto a espanhola Aitana Bonmatí conquistou o prêmio entre as mulheres. Nos últimos cinco anos, Lionel Messi venceu três vezes, mas não foi indicado nas edições mais recentes. Já no futebol feminino, o Barcelona domina a cena, com Bonmatí e Alexia Putellas revezando a conquista.

