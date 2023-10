Bola de Ouro 2023: horário e onde assistir

CNN Brasil

A edição de 2023 da Bola de Ouro, tradicional premiação entregue pela revista France Football, acontece nesta segunda-feira (30), em Paris.

O evento começa às 15h45 (de Brasília) e terá transmissão para o Brasil na ESPN, na TNT e no SporTV, além de Star+ e HBO Max.

Campeão do mundo com a Argentina, o astro Lionel Messi, que já faturou sete Bolas de Ouro na carreira, é o favorito a conquistar o prêmio nesta segunda. Entre as mulheres, a também campeã mundial Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona e da Seleção Espanhola, é a principal candidata a conquistar a premiação.

A France Football elegerá também os vencedores do Troféu Kopa (melhor jogador jovem), Troféu Gerd Müller (artilheiro), Troféu Yashin (melhor goleiro) e o Prêmio Sócrates (causas sociais).