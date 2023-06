“Boca da Noite” encerra o Mossoró Cidade Junina 2023

SECOM/PMM

Uma edição que entra para a história. O “Mossoró Cidade Junina” 2023 chega ao fim consolidado como o São João mais cultural do mundo, com novos polos, participação recorde do público e um show de organização, segurança e alegria. O evento foi encerrado neste sábado (24), com o “Boca da Noite”, que atraiu uma multidão à avenida Rio Branco, com apresentações de artistas consagrados nacionalmente, como Claudia Leitte e Tony Salles (Parangolé).

Do “Pingo da Mei Dia” ao “Boca”, os mossoroenses e turistas fizeram brilhar o São João mais cultural do mundo. De Salvador, o casal Jorge Bahia e Dalyany Rodrigues veio acompanhar o encerramento do “Mossoró Cidade Junina”, enaltecendo a organização e a estrutura do evento.

“A gente sempre curte os shows de Tony Salles, não só na Bahia, como em outros estados também. Está maravilha o show aqui, a festa está linda. Estou gostando. Muita gente bonita e só tranquilidade. A estrutura é de qualidade mesmo, 100%, organização, segurança, eu gostei de tudo. Estou impressionado”, disse Jorge.

“Já conhecia o ‘Mossoró Cidade Junina’ e estou achando maravilhoso o ‘Boca’. Estivemos aqui no ano passado, para o ‘Pingo’, e esse ano estamos prestigiando esse encerramento com chave de ouro, com Parangolé e Claudinha Leitte. Está tudo tranquilo. Parabéns aos organizadores”, acrescentou Dalyany.

De Areia Branca, Rosicleide Alves também prestigiou o “Boca”. “Eu já tinha vindo há muito tempo, mas é a minha primeira vez neste evento que marca o encerramento do ‘Mossoró Cidade Junina’. Estou amando. A organização está maravilhosa”, afirmou.

Moradores da zona rural de Mossoró, região da Maísa, Claudionor Soares e Leila Matos marcaram presença não apenas no “Pingo da Mei Dia”, no dia 3 de junho, como também neste sábado (24), no “Boca”. “Estou gostando de tudo. Tinha vindo para o ‘Pingo’ e agora estou aqui. Está tudo maravilhoso”, pontuou Leila. O casal estava acompanhado dos filhos, David dos Santos e Larissa Laurentino.

O jornalista Danilo Moisés elogiou as novidades implantadas na edição deste ano do “Mossoró Cidade Junina”. “É um evento em que a gente bebe da fonte da nossa cultural. Vejam o quanto é importante ver os mossoroenses recebendo o público de fora, a nossa economia girando, a valorização da cultura local, em seus diversos polos, como o Arraiá do Povo, Antônio Francisco, poeta que recebe a devida homenagem. Faço uma avaliação muito positiva. Foi seguro e muito organizado”.

EM RETORNO A MOSSORÓ, CLAUDIA LEITTE AGITA MULTIDÃO

Uma das principais atrações do “Boca” e do “Mossoró Cidade Junina”, a cantora Claudia Leitte agitou a multidão em seu retorno à cidade em que começou a sua carreira, em 2002. Emocionada, a artista contou que se sentiu honrada com o convite para se apresentar no São João mais cultural do mundo.

“Estou sensível desde a hora que cheguei aqui, devido à história que tenho com essa terra. A gente já arrastou a galera na rua de Mossoró, e tudo isso tem um significado muito especial para mim. É tão mágico. Me sinto muito honrada. Amo vocês. Tenham certeza que amo vocês. A gente não tem limite quando o assunto é fazer o outro feliz, e estar feliz na felicidade do outro”, disse.

COMERCIANTES DESTACAM IMPORTÂNCIA DO MCJ

O “Mossoró Cidade Junina” é um dos eventos mais esperados do ano pelos comerciantes ambulantes. É a oportunidade para esses profissionais ampliarem a sua renda. O casal Nestor Santos e Lúcia Helena, presente no “Boca”, elogiou a organização do evento e confirmou que as expectativas de vendas foram alcançadas.

“Esse ano, graças a Deus, achei melhor, e quero que sempre continue desse jeito, com a Prefeitura trabalhando por nós. Eu quero agradecer pela organização, segurança. Muito obrigado”, comentou Nestor.

INCLUSÃO TAMBÉM É DESTAQUE

O “Mossoró Cidade Junina” 2023 foi o mais inclusivo da história. Do “Pingo” do “Boca”, a Prefeitura de Mossoró garantiu que as Pessoas com Deficiência (PCDs) pudessem aproveitar todos os polos do evento com acessibilidade e espaços exclusivos, como o “Front da Inclusão”, ambiente disponibilizado em frente ao palco principal dos shows, na Estação das Artes.

No “Boca”, uma área do Memorial da Resistência foi reservada às pessoas com deficiência. Iáscara Samara, que integra o Fórum das Mulheres com Deficiência de Mossoró e Região, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ainda a quadrilha junina “Inclusão com Paixão”, fez questão de prestigiar o evento de encerramento do MCJ, ressaltando a atenção especial dada à inclusão. “Foi maravilhoso. Esses espaços são muito importantes para nós. Estive praticamente em todas as noites no ‘Front da Inclusão’ e hoje não poderia perder o ‘Boca da Noite’”, falou.