Bobadilla, do São Paulo, é multado pela Conmebol por acusação de xenofobia

O volante Damián Bobadilla, do São Paulo, foi multado pela Conmebol após acusação de xenofobia contra o zagueiro Miguel Navarro, do Talleres.

A Conmebol aplicou uma multa no valor de 15 mil dólares, pouco mais de R$ 83 mil. O valor será descontado diretamente do que o São Paulo recebe pelos direitos de imagem e patrocinadores na competição.

Ele foi enquadrado no artigo 11 da entidade, que fala sobre princípios de conduta por “declarações difamatórias”, violação de prática desportiva e descrédito ao esporte e à Conmebol.

O caso aconteceu no dia 27 de maio, em jogo válido pela Copa Libertadores, no MorumBIS. O Tricolor venceu a partida por 2 a 1.

Navarro acusou o jogador do São Paulo de tê-lo chamado de “venezuelano morto de fome”. Em campo, o jogador foi flagrado chorando. O Talleres repudiou a acusação e o São Paulo não se manifestou.

Da Conmebol à polícia

Além da punição esportiva, o volante também foi ouvido e indiciado pela polícia civil de São Paulo sob a acusação de xenofobia. Para as autoridades, Bobadilla não negou parte da acusação, mas amenizou a declaração ao afirmar ter chamado o adversário de “venezuelano de merd*”. O atleta do Tricolor ligou para o jogador adversário, pediu desculpas e publicou um vídeo com sua versão do ocorrido.

Com o indiciamento, cabe ao Ministério Público denunciá-lo para que a acusação se torne um processo criminal.