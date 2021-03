BNDES financia o maior complexo eólico do mundo, aqui no RN

O BNDES aprovou o financiamento de R$ 417 milhões para custear as obras dos parques eólicos Vento de Santa Martina e São Januário, que integram o Complexo Rio do Vento, o maior do mundo.

A energia que será produzida está 100% vendida, sedo 4% para atender ao mercado regulado e os 96% restantes para empresas como Brakem, Tivit e Vulcabrás.

A Casa dos Ventos fechou um acordo com a Vestas para o fornecimento de 120 turbinas eólicas para a fase 2 do complexo Rio do Vento, no Rio Grande do Norte previsto para entrar em operação a partir de 2023.

A Vestas também será responsável pela operação e manutenção dos aerogeradores por 20 anos.

Roda Viva – Tribuna do Norte