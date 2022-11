Biden aos 80 anos: um ‘respeitador do destino’ pondera 2ª candidatura à Casa Branca

O presidente mais velho da história dos Estados Unidos, Biden atinge seu marco de aniversário em uma encruzilhada pessoal, enquanto ele e sua família enfrentam uma decisão nos próximos meses sobre se ele deve anunciar a reeleição. Ele estaria com 86 anos ao final de um possível segundo mandato.

Todos os assessores e aliados de Biden dizem que ele pretende concorrer – e sua equipe começou os preparativos silenciosos para uma campanha – mas muitas vezes foi o próprio presidente quem soou mais ambíguo. “Minha intenção é concorrer novamente”, disse ele em entrevista coletiva neste mês. “Mas eu sou um grande respeitador do destino.”

“Vamos ter discussões sobre isso”, disse ele. Os assessores esperam que essas conversas continuem a sério no Dia de Ação de Graças e no Natal, com uma decisão não antes do Ano Novo.

Biden planejou comemorar seu aniversário em um brunch familiar na Casa Branca no domingo.

Observar Biden no trabalho é ver um líder explorar um depósito de conhecimento construído ao longo de meio século em cargos públicos, à medida que ele se baseia em relacionamentos pessoais profundos em casa e no exterior, seu domínio da política e sua familiaridade com a forma como Washington funciona ou não. t. Em suma, a sabedoria dos velhos.

“Há algo a ser dito sobre a experiência”, disse Matt Delmont, historiador do Dartmouth College, ao observar as dezenas de líderes globais na casa dos 80 anos.

Mas observar Biden também é vê-lo andar agora frequentemente com um passo hesitante, em contraste com seu trote no palco na noite das eleições de 2020.

É vê-lo desistir de um jantar formal com outros líderes mundiais sem uma explicação real, como aconteceu em sua viagem ao exterior na semana passada, quando falou duas vezes em visitar a Colômbia quando se referia ao Camboja. Alguns apoiadores estremecem quando ele fala, esperando que ele termine bem seus comentários.

