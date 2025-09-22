Bia Haddad encerra a temporada de 2025 mais cedo: “Descansar o corpo e a mente”

– Estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente. (…) Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir! Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente – escreveu a tenista em suas redes sociais.

A última competição de Bia antes dessa pausa antecipada foi o WTA de Seul, na Coreia, onde a brasileira foi eliminada nas oitavas de final pela alemã Ella Siedel. Bia também amargou recentemente uma eliminação precoce no SP Open, torneio disputado no Brasil em que ela era favorita.

Com a derrota em Seul, Bia desceu 15 posições no ranking da WTA. A brasileira está na 40ª colocação. Este é o pior ranking de Bia desde junho de 2022. Desde então a tenista já ficou duas vezes entre as 10 melhores do mundo.