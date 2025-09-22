Bia Haddad encerra a temporada de 2025 mais cedo: “Descansar o corpo e a mente”
Tenista brasileira não teve um bom desempenho em 2025 e atingiu o pior ranking em mais de três anos
Globo Esporte
Bia Haddad resolveu encerrar a temporada de 2025 mais cedo. A tenista, que não teve seu melhor desempenho neste ano, compartilhou em suas redes sociais que tomou essa decisão para conseguir “descansar o corpo e a mente”. Na mais recente atualização do ranking da WTA, Bia chegou a sua pior posição dos últimos três anos de carreira: o 40º lugar.
– Estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente. (…) Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir! Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente – escreveu a tenista em suas redes sociais.
A última competição de Bia antes dessa pausa antecipada foi o WTA de Seul, na Coreia, onde a brasileira foi eliminada nas oitavas de final pela alemã Ella Siedel. Bia também amargou recentemente uma eliminação precoce no SP Open, torneio disputado no Brasil em que ela era favorita.
Com a derrota em Seul, Bia desceu 15 posições no ranking da WTA. A brasileira está na 40ª colocação. Este é o pior ranking de Bia desde junho de 2022. Desde então a tenista já ficou duas vezes entre as 10 melhores do mundo.
Durante o US Open, Bia confessou que passou por um momento difícil mentalmente durante sua partida de estreia. O torneio dos Estados Unidos foi o melhor Grand Slam de Bia na temporada. Ela chegou até as oitavas de final. Seu melhor resultado na temporada foi chegar nas semifinais do WTA 500 de Strasburgo, na França.