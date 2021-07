Beto destina emendas a rodovias e segurança hídrica

O deputado federal Beto Rosado (Progressistas) apresentou, nesta semana, 4 (quatro) emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2022, onde todas foram aprovadas. Entre essas emendas, o parlamentar potiguar incluiu a duplicação da BR-304, pavimentação da BR-437 (Estrada do Cajueiro) e a construção do cinturão das águas do RN. Além disso, o deputado também apresentou uma emenda para reestruturação das carreiras policiais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e DEPEN, como também a convocação dos aprovados em concursos desses órgãos federais.

Para Beto, essas emendas garantem que as obras estejam previstas no Orçamento Geral da União, sendo esse, um passo importante para que a ação possa ser executada pelo Governo Federal.

OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

A duplicação da BR-304 que liga Mossoró a Natal e a pavimentação da BR-437 (Estrada do Cajueiro), que garantem o escoamento da produção agrícola para outras regiões do país são obras que foram inseridas pelo deputado federal Beto Rosado.

“A população potiguar sonha com essas duas ações que vão garantir mais segurança no deslocamento entre as regiões do RN, como também um sonho do setor produtivo com a maior mobilidade no escoamento dos produtos agrícolas”, diz o deputado Beto.

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO RN

Entre essas ações inseridas na LDO, o parlamentar também acrescentou a emenda para a construção do cinturão das águas do RN, onde será realizada a transferência de águas do Ramal Apodi para abastecer as regiões Oeste, Central e terminando no Mato Grande, beneficiando cerca de 1,5 milhão de potiguares.

Beto reforça que a obra possui um grande benefício social ao atender uma população que convive diariamente com a seca.

“A ação garante segurança hídrica e mais desenvolvimento ao setor agropecuário potiguar”, completa Beto Rosado.

EM DEFESA DA PF, PRF E DEPEN

Na parte das emendas de texto, o parlamentar apresentou uma emenda para garantir a reestruturação das carreiras policiais dos policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários. Além disso, a emenda também solicita a convocação dos aprovados em concursos vigentes até 2022.

Segundo Beto, essa medida é um pleito dos profissionais desses órgãos federais e dos aprovados que pleiteiam a convocação de seus nomes. O parlamentar ainda reforça que essa ação contribui com o combate ao crime organizado e valoriza esses profissionais que estão diariamente garantindo a segurança da população brasileira.