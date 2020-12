Beto apresenta projeto que zera IPI para compra de cadeira de rodas e próteses

de cadeiras de rodas e de próteses ortopédicas para pessoas com deficiência. Essa proposta busca dar mais segurança jurídica às pessoas com deficiências que precisam adquirir esses equipamentos.

Atualmente, embora a legislação do IPI contemple a alíquota zero (0%) nas aquisições de cadeiras de rodas e de próteses ortopédicas, nada garante que esse tratamento tributário favorecido não seja revogado por um mero decreto do Poder Executivo, uma vez que, a fixação das alíquotas do IPI é do Governo Federal.

Diante disso, o deputado Beto afirma na justificativa do projeto que para garantir a segurança jurídica desse benefício fiscal, considera mais adequada a aprovação de uma isenção tributária.

“Trata-se de uma medida necessária e de grande justiça social, tendo em vista a vulnerabilidade das pessoas com deficiência. Conto o apoio dos nobres deputados da Câmara Federal para a rápida aprovação do Projeto”, reforça o deputado Beto Rosado