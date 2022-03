Berilo de Castro – Os Loucos Estão Voltando?

Berilo de Castro

Depois de mais de dois anos de pandemia avassaladora causada por um vírus provavelmente proveniente do morcego, que vazou do laboratório de pesquisa virótica em Wuhan/China, com números espantosos e arrasadores de mortes: no mundo chega a mais de 5 milhões e no Brasil está à beira de 700 mil, com centenas e mais centenas de sequelados submetidos a permanentes cuidados médicos e psicólogos..

Entramos no ano novo 2022 olhando para trás e com um certo alívio, na esperança de tudo ter passado, de tudo ter chegado ao fim.

Graças à ciência, com o emprego da profilaxia vacinal, com o rigor no cumprimento das exigências sanitárias, já estávamos respirando melhor e mais tranquilos, sonhando com o final da sofrida etapa mortal virótica.

Entretanto, em um passe rápido (de muita loucura), vem a “lei da série”: coisa ruim atrai coisa ruim. Fomos todos, de maneira assustadora, surpreendidos com os noticiários locais e internacionais da invasão da Rússia à Ucrânia.

Nesse momento muda tudo e começa tudo novamente; a pandemia, já não se fala mais, já não desperta mais atenção. Passamos a ver e acompanhar atônitos as atrocidades provocadas pelas tropas russas invasoras e seus violentos e mortais ataques aéreos à Ucrânia. Destruição em massa da cidade invadida; colégios, creches, residências, prédios, casas religiosas. Famílias destroçadas, pais para um lado, filhos para o outro; fugas em massa. Fugir? Como fugir? Para onde fugir?

A Rússia promove um verdadeiro genocídio; muitas mortes, inclusive de crianças. Uma crueldade imensurável! Que é isso, meu povo! Onde anda o diálogo, o bom senso, a serenidade? As cabeças pensantes? Estamos vendo voltar o tempo e o momento que antecedeu a 2ª Grande Guerra Mundial?

Enfim, a quem beneficiará hoje um conflito mundial, sabendo que é ruim para todos, e que terá com certeza um final devastador e ultrarrápido sobre todo o universo? O mundo gira através dos seus bons e salutares diálogos diplomáticos. Levar vantagem é coisa de “cigano”; o negócio é bom quando satisfaz as duas partes. A guerra é um ato de loucura, de desespero, de ganância e de egos.

Será que estão voltando as mentes doentias, os psicopatas do mal, que envolveram com suas loucuras e seus delírios mórbidos o Mundo com a deflagração da 2ª Grande Guerra Mundial? Esses loucos costumam criar e armar os seus circos e, quando percebem que as lonas estão pegando fogo, se afastam do espetáculo, dão um tiro de pistola no ouvido e pronto, deixam a “titica” na mão dos outros.

Será mesmo que esses loucos estão voltando? Só que o tempo é bem diferente e, pior ainda, muito mais perigoso.

