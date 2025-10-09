Benefícios flexíveis: como as empresas podem aumentar engajamento e retenção de talentos

Benefícios flexíveis são pacotes de vantagens oferecidos pelas empresas que permitem aos colaboradores personalizar o que recebem, de acordo com suas necessidades e seu perfil. Diferentemente dos benefícios tradicionais, como vale-refeição, vale-transporte e plano de saúde fixos, o modelo flexível dá liberdade para escolher entre diferentes opções.

Segundo pesquisa da consultoria Flash App, de 2023, 68% dos profissionais afirmam que ter autonomia para escolher benefícios aumenta sua satisfação no trabalho. Entre os exemplos de benefícios flexíveis, estão:

vale-alimentação ou refeição adaptável;

auxílio-home office ou coworking;

seguro de vida ou saúde com opções ampliadas;

programas de bem-estar e saúde mental;

cursos e capacitações profissionais.

O conceito também está ligado à gestão estratégica de pessoas. Empresas que implementam o modelo correto conseguem alinhar o pacote de benefícios ao perfil do colaborador, aumentando o engajamento e reduzindo problemas de retenção de talentos.

Como aplicar benefícios flexíveis corretamente nas empresas

Especialistas apontam que a implementação de benefícios flexíveis requer planejamento e comunicação clara. Segundo levantamento da TOTVS, de 2023, 40% das empresas que falham em personalizar o pacote enfrentam baixa adesão e insatisfação dos colaboradores. Confira os passos essenciais para a aplicação correta.

Mapear o perfil do time: entender idade, cargo, estilo de vida e prioridades.

Oferecer opções claras e equilibradas: nem todas precisam ser incluídas (foco em qualidade e relevância).

Comunicar de forma transparente: garantir que os colaboradores entendam como escolher e utilizar cada benefício.

Monitorar engajamento e satisfação: medir periodicamente o impacto no desempenho e na retenção.

O conceito de benefícios flexíveis permite personalizar o pacote de vantagens aos colaboradores, tornando-o mais atrativo sem aumentar os custos de forma significativa. A evacard.com.br e a Pluxee.com.br reforçam que esse tipo de estratégia ajuda a alinhar o RH com os objetivos de engajamento e produtividade da empresa.

Vantagens do modelo flexível

O modelo flexível apresenta resultados positivos tanto para a gestão quanto para os colaboradores. Segundo dados da Senior, de 2023, empresas que oferecem benefícios flexíveis registram redução de até 25% na rotatividade, enquanto os colaboradores relatam maior motivação e engajamento, impactando diretamente na produtividade.

Além disso, o RH se torna mais estratégico, podendo direcionar os investimentos para o que realmente gera valor. Outros benefícios observados incluem melhor alinhamento entre as expectativas do colaborador e a política de remuneração, possibilidade de adaptação a diferentes fases da vida profissional e estímulo a uma cultura de reconhecimento e valorização individual.

O modelo flexível auxilia na atração de talentos, especialmente em mercados competitivos, ao permitir que o pacote de benefícios seja percebido como mais justo e customizável.

A adoção de benefícios flexíveis não é apenas uma tendência, mas uma estratégia eficaz para aumentar satisfação, engajamento e retenção de colaboradores. Empresas que investem na personalização do pacote de vantagens conseguem transformar o RH em um setor estratégico, melhorando resultados e promovendo uma cultura organizacional mais atrativa.