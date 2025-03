Beija-Flor é a campeã do carnaval 2025! Homenagem a Laíla garante o 15º título de Nilópolis

A Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do carnaval 2025 no Rio de Janeiro! A Deusa da Passarela chegou ao seu 15º título com uma homenagem a Laíla (1943-2021), lendário diretor de carnaval e responsável pela maioria dos campeonatos da escola.

Em seu último ano como intérprete, Neguinho da Beija-Flor emocionou o público — e cantou a pedra de que voltaria no Sábado das Campeãs. Profetizou: vai encerrar o cortejo do próximo dia 8 como o grande vencedor.

A nilopolitana “gabaritou” 7 dos 9 quesitos. Tirou um 9.9 em Alegorias e Adereços e outro 9.9 em Harmonia — essas notas acabaram descartadas, e a escola encerrou a totalização com 270 pontos, o máximo possível.

Mas foi uma apuração parelha. Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense dividiram o 1º lugar por 6 quesitos. No 7º, Fantasias, a Verde e Branca de Ramos perdeu 1 décimo nas notas válidas — e não voltaria mais à disputa. O vice-campeonato ficou com a Acadêmicos do Grande Rio, pela diferença mínimo de 1 décimo: 269.9.

No oposto da tabela, a Unidos de Padre Miguel terminou em último e retornará à Série Ouro.

A Azul e Branca avançou mais um degrau entre os maiores campeões. Portela tem 22 vitórias; Mangueira, 20; e Beija-Flor, agora, 15. O último título tinha sido em 2018 — e teve o dedo de Laíla.

Classificação geraldo desfile das escolas de samba

Escolas de samba do RJ

Pontuação

1º Beija-Flor

270.0

2º Grande Rio

269.9

3º Imperatriz

269.8

4º Viradouro

269.4

5º Portela

269.4