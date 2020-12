Bebericanto – Amós Soares

Surgido da necessidade de suprir a orfandade do bar, Bebericanto é, em princípio e em nosso entendimento – teorias do léxico à parte – a fusão ou aglutinação das palavras “beber” e “canto”, formando essa junção maravilhosa.

Canto, nesta colocação, tem um destaque especial e é posto como significado de lugar, de local. Isso falado em um bom português de Mossoró e completamente relacionado ao bar. Baseado no diálogo de quando perguntamos para um companheiro aonde iremos e se responde:

– Para qualquer canto! E aí se retruca e se diz:

– Não é bem assim, vamos procurar um canto bom. Ou seja, um bom e confiável bar.

Procurar explicar a magia e o sobrenatural do bar é a ideia, o motivo da criação deste espaço, principalmente por ser Mossoró uma cidade que possui bares de todos os tipos, dos temáticos e estilizados as mais tradicionais espeluncas, porém bem frequentadas.

O alvo é falar das histórias e estórias, da tradição, da comida que é servida, do drink (caso tenha no cardápio), em suma, falar “da boa” do bar. Tudo isso para indicar ao bom leitor onde ele beber à vontade e desfrutar do magnífico daquele “canto”.

Portanto estaremos aqui, neste pequeno espaço, coexistindo com o mundo real, curtindo e vivendo em um plano de realidade alternativa, baseado nas amizades e nas coisas boas que os bares nos oferecem. Iremos escrever junto com a grandiosa equipe do imortal Jornal O Mossoroense, aos domingos incentivando bons encontros semanais. E aí, qual é a boa?