Bebê de 1 ano morre por envenenamento em Triunfo Potiguar; pai é o principal suspeito

Uma criança de 1 ano morreu na noite deste domingo, 27, no município de Triunfo Potiguar, no interior do RN. A principal suspeita é de que ela tenha sido envenenada pelo próprio pai, Allan da Silva Ferreira.

O menino Aslan Gael Ferreira Ramalho estava na casa do pai, quando a mãe, Flávia Quintana, foi buscá-lo. Os pais eram separados. Ao chegar ao local, Flávia percebeu que o filho não apresentava estímulos e não reagia, estava “muito estranho”, relatou. Questionado, Allan afirmou que havia alimentado a criança e que ela estava bem.

Ambos levaram Aslan Gael ao hospital, onde a equipe médica tentou reanimá-lo, mas o menino não resistiu e morreu. Após a confirmação da morte, Allan afirmou que iria retornar até sua residência buscar a documentação do filho.

Diante da demora em retornar ao hospital, a mãe foi até o local e encontrou a casa com marcas de muito sangue. Ainda segundo o relato dela à polícia, o ex-companheiro foi visto tentando ferir o próprio peito, simulando golpes de faca. Flávia acionou a Polícia Militar, que imediatamente se dirigiu até a residência do pai da criança, mas ele havia fugido do local. Foram realizadas buscas, mas o suspeito não foi localizado.