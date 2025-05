Bebê aguarda há quase 1 mês liberação de plano de saúde para cirurgia de urgência no coração em Natal

Uma bebê de oito meses de idade, que possui problemas no coração e está internada em um hospital privado de Natal, aguarda há cerca de um mês a liberação do plano de saúde para realizar uma cirurgia de urgência (veja vídeo).

Elena Valentina de Araújo Souza Cabral nasceu com um cardiopatia congênita complexa, que é uma condição cardíaca caracterizada por múltiplas anormalidades na estrutura ou função do coração. No primeiro mês de vida, ela já precisou passar por um procedimento cirúrgico .

A bebê foi internada em um hospital privado em Natal que não realiza a cirurgia que ela precisa. A família tentou a transferência dela para um outro hospital privado na capital potiguar, mas o plano de saúde negou.

Em nota, a Humana Saúde informou que todas as autorizações necessárias para a realização do procedimento solicitado foram devidamente concedidas, não havendo qualquer pendência por parte da operadora. O hospital em questão, no entanto, alegou descredenciamento do plano (veja detalhes mais abaixo).

Os relatórios médicos apresentados pela família à Inter TV Cabugi apontam a necessidade dos procedimentos com “máxima brevidade possível” diante da gravidade do quadro da bebê.

Hospital no qual Elena Valentina, que sofre de cardiopatia congêntina, realizaria procedimento informou que plano de saúde solicitou descredenciamento.

Por Inter TV Cabugi

05/05/2025 15h06 Atualizado há 39 minutos

“A cardiopatia dela, ela não tem um ventrículo que leva sangue do coração para o pulmão. A primeira cirurgia foi feita com mês de vida, ela colocou um Blalock [procedimento paliativo] para conseguir fazer esse sangue chegar no pulmão”, contou a mãe de Elena, a dona de casa Jordânia Araújo.

Elena, que já passou por outras cirurgias paliativas, precisa com urgência de um procedimento conhecido como cirurgia de Glenn, segundo explicou a mãe.

“Agora o Blalock está pequeno, ela precisa fazer um Glenn, que é outra mangueirinha que vai conseguir chegar o sangue do coração para o pulmão dela”, explicou.

Enquanto não consegue realizar a cirurgia, a bebê tem tido queda de saturação, que é a quantidade de oxigênio no sangue. “Ela vem fazendo letargia, vem querendo ter desmaios”, lamentou a mãe.