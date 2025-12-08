Base Descentralizada do Samu em Apodi amplia atendimento à população no Alto Oeste

Dando sequência à agenda administrativa nesta segunda-feira (08) no município de Apodi, no Oeste Potiguar, a governadora Fátima Bezerra visitou as instalações da Base Descentralizada do SAMU, situada no bairro Portal da Chapada, que passa a contar com uma Unidade de Suporte Avançado (USA), garantindo atendimento mais amplo nas ocorrências de urgência e emergência para as cidades de Riacho da Cruz, Itaú, Rodolfo, Severiano e Felipe Guerra. A unidade do Samu em Apodi atendeu nos últimos três dias, oito ocorrências.

“É um momento de muita alegria, porque estamos entregando a maior fase de expansão do SAMU do Rio Grande do Norte, precisamente aqui na região Oeste, com a entrega da unidade de suporte avançado em Areia Branca, na última sexta-feira, em Grossos e agora em Apodi. Quando a gente olha para o Samu, para esses anjos da guarda, a esperança brota do coração por saber que esses anjos salvam a vida do nosso povo.” Disse Fátima.