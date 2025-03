Barragem Oiticica é inaugurada em 19 de março com ampliação de capacidade

O presidente Lula (PT) e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, inauguram no próximo dia 19 de março, dia de São José, o Complexo Oiticica em Jucurutu, no Seridó. A barragem, parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), terá sua capacidade de reservatório ampliada de 75,56 milhões para 742 milhões de metros cúbicos, beneficiando diretamente 43 municípios e cerca de 330 mil pessoas.

A obra, que recebeu R$ 161 milhões do Novo PAC, inclui a Barragem Principal e os Barramentos Auxiliares I e II. Além da infraestrutura hídrica, o projeto realizou intervenções sociais e ambientais, como o reassentamento da comunidade de Barra de Santana, licenciamento ambiental, resgate arqueológico e ações de supressão vegetal.

“Esta obra é um exemplo de como investimentos em infraestrutura hídrica podem transformar realidades”, destacou o ministro Waldez Góes. “Ela reflete o compromisso do governo federal com o Nordeste e com a sustentabilidade.”

Com a inauguração, a Barragem Oiticica passa a operar em sua capacidade máxima, integrando-se ao sistema de abastecimento do PISF. A expectativa é que, nos próximos meses, o reservatório atinja níveis ainda mais elevados, garantindo água para consumo humano, irrigação e atividades produtivas na região do Seridó e áreas adjacentes.