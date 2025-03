Barragem de Oiticica beneficiará mais de 1 milhão de pessoas no RN

A Barragem de Oiticica, localizada em Jucurutu, será inaugurada oficialmente na quarta-feira 19, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A obra, que tem capacidade para armazenar 740 milhões de metros cúbicos de água, é o segundo maior reservatório do Rio Grande do Norte e promete beneficiar diretamente 330 mil pessoas, além de impactar mais de 1 milhão de habitantes em municípios do Seridó e outras regiões.

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Paulo Varela, a barragem integra o Complexo Hidrossocial de Oiticica, que vai além de uma obra de pedra e cal. “Ela traz a possibilidade de uma nova forma de se fazer barragem no Brasil, de reassentar no Brasil”, afirmou. O projeto inclui a construção de Nova Barra, uma comunidade com infraestrutura completa de saneamento, saúde, educação e creches para reassentar moradores da vila original, além de três agrovilas com condições semelhantes.

A barragem também atuará em conjunto com a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o sistema de transposição do Rio São Francisco, garantindo segurança hídrica para abastecimento humano e desenvolvimento regional. “Ela tem o potencial de impactar, seja do ponto de vista da garantia hídrica, seja do controle de cheias no Vale do Açu”, explicou Varela, em entrevista à TV Tropical nesta segunda-feira 17.

Sobre a transposição do São Francisco, o secretário informou que as águas já estão disponíveis no ramal Piancó-Piranhas-Açu e que o ramal do Apodi, que inclui um túnel de seis quilômetros em Major Sales, está em construção. “Até o final deste ano, as águas chegarão ao RN, previsto para outubro”, disse.

Varela também destacou o Projeto Seridó, que levará água para todas as sedes municipais da região. A primeira fase do projeto deve ser concluída ainda este ano. Além disso, o governo estadual está recuperando 28 barragens como parte de um esforço para melhorar a infraestrutura hídrica do estado.

A inauguração da Barragem de Oiticica marca um marco no planejamento hídrico do Rio Grande do Norte, com potencial para transformar o desenvolvimento da região e garantir água para milhares de famílias.