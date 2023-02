Barragem Armando Ribeiro Gonçalves permanece com mais de 51% da sua capacidade

ASCOM/IGARN

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), monitora 47 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares. O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado segunda-feira (06), indica que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1.215.250.684 m³, percentualmente, 51,21% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. No mesmo período de fevereiro de 2022, o manancial estava com 1.097.878.926 m³, correspondentes a 46,26% da sua capacidade total.

O segundo maior manancial do RN, Santa Cruz do Apodi acumula 222.910.260 m³, equivalentes a 37,17% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No início de fevereiro de 2022, o reservatório estava com 208.131.310 m³, correspondentes a 34,71% da sua capacidade total.

A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 165.202.214 m³, percentualmente, 56,42% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No mesmo período do ano passado, o reservatório estava com 167.740.929 m³, equivalentes a 57,29% da sua capacidade total.

A barragem de Pau dos Ferros acumula 36.188.938 m³, correspondentes a 65,98% da sua capacidade total, que é de 54.846.000 m³. No mesmo período de 2022, o reservatório estava com 19.413.404 m³, equivalentes a 35,40% da sua capacidade total.

O açude Boqueirão de Parelhas acumula 5.197.756 m³, correspondentes a 6,13% da sua capacidade total, que é de 84.792.119 m³. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 9.072.617 m³, equivalentes a 10,70% da sua capacidade total.

Situação das Lagoas

A lagoa de Extremoz, responsável por parte do abastecimento da zona norte da capital, está com 6.910.264 m³, correspondentes a 62,71% do seu volume máximo, que é de 11.019.525 m³.

Já a lagoa do Bonfim, responsável pelo abastecimento da adutora Monsenhor Expedito, acumula 41.616.109 m³, percentualmente, 49,39% da sua capacidade total, que é de 84.268.200 m³.

