Barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 65,95% da sua capacidade total

ASSECOM/RN

Os últimos dados do Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do Estado, divulgado, nesta terça-feira (18), pelo Governo do RN, por meio do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), indicam que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1,565 bilhão de metros cúbicos, percentualmente, 65,95% da sua capacidade total, que é de 2,373 bilhões de m³. No dia 18 de julho de 2022, o manancial estava com 1,139 bilhão de m³, equivalentes a 48,03% da sua capacidade total.

Atualmente, as reservas hídricas superficiais totais do RN somam 2,715 bilhões de m³, correspondentes a 60,88% da sua capacidade total, que é de 4,460 bilhões de m³. No mesmo período de julho do ano passado, as reservas hídricas acumulavam 1,990 bilhão de metros cúbicos, percentualmente, 45,98% da sua capacidade total de armazenamento.

A barragem Santa Cruz do Apodi acumula 403,22 milhões de m³, equivalentes a 67,24% da sua capacidade total, que é de 599,71 milhões de m³. Em meados de julho de 2022, o reservatório estava com 263,67 milhões de m³, percentualmente, 43,97% da sua capacidade total.

A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 270,49 milhões de m³, percentualmente, 92,38% da sua capacidade total, que é de 292,81 milhões de m³. O terceiro maior manancial do RN acumula 207,30 milhões de m³, no mesmo período de julho do ano passado, o que representava 70,80% da sua capacidade total.

A barragem de Pau dos Ferros acumula 101,82 milhões de m³, correspondentes a 96,46% da sua capacidade total, que é de 54,85 milhões de m³. Em meados de julho de 2022, o manancial estava com 47,54 milhões de m³, percentualmente, 86,67% da sua capacidade total.

Além das barragem de Pau dos Ferros e Umari, outros 06 reservatórios com capacidade superior a 05 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn, estão com mais de 90% da sua capacidade, são eles: Flechas, localizado em José da Penha, com 100%; o açude público de Encanto, com 99,61%; o açude público de Pilões, Rodeador, em Umarizal, com 96,12%; com 95,42%; o açude Público de Riacho da Cruz, com 93,54%; Mendubim, em Assu, com 94,47%; o açude público de Marcelino Vieira, com 93,48%; Passagem, em Rodolfo Fernandes, com 91,66%.

Já os reservatórios que estão com volumes inferiores a 10% da sua capacidade são: Boqueirão de Parelhas, com 9,21%; Marechal Dutra (Gargalheiras), com 4,25%; Esguicho, em Ouro Branco, com 6,66%; Itans, localizado em Caicó, com 2,01%, e Caldeirão de Parelhas, com 1,82%.